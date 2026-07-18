Autotreno sbanda in autostrada. Ferito l’autista

Nel pomeriggio di venerdì 17 luglio, intorno alle ore 14:00, due squadre dei Vigili del Fuoco, una proveniente dal distaccamento di Marcianise (Comando di Caserta) e una dal distaccamento di Nola (Comando di Napoli), sono intervenute sull’autostrada A1, al km 718+700, tra i caselli di Nola e Maddaloni, in direzione Nord, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un autotreno.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno constatato che il mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento, aveva sbandato andando a impattare contro il guardrail che separa le due carreggiate, sfondandolo e invadendo parzialmente la carreggiata opposta.

Fortunatamente nessun veicolo è stato coinvolto nella corsia opposta ed i Vigili hanno immediatamente estratto il conducente dall’abitacolo dell’autotreno, che trasportava lamiere zincate, affidandolo alle cure del personale sanitario del 118.

Per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dell’area e la successiva rimozione del veicolo incidentato, il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso al traffico.