Autovelox a Marcianise, in commissione d’inchiesta

L’autovelox che è presente lungo l’asse mediano nel territorio comunale di MArcianise, è finito nel mirino e finirà nella commissione d’inchiesta.

Questo un breve resoconto dei fatti: una volta installato ha fatto piovere una caterva di multe che poi successivamente sono state opposte e alcune di esse anche accolte.

L’autovelox dunque che fu installato, fu poi successivamente bloccato da quello che era il commissario al prefetto, ossia Michele Lastella in quello che era il periodo verso la fine dell’anno 2019 dopo aver riscontrato alcune anomalie, evidenziate anche da alcune sentenze che avevano visto il Comune soccombere.

L’attuale amministrazione comunale però che si trova in carica con Antonello Velardi sindaco è intenzionata alla riattivazione.

Dunque per gli ignari automobilisti il rischio di vedersi recapitare ancora sanzioni anche perchè considerato che in appena sei mesi il Comune riuscì ad incassare la bellezza di 5 milioni di euro grazie alle multe fatte dal Tutor.

La discussione e l’approvazione del tutor sbarca dunque in consiglio comunale con la commissione di inchiesta che si riunirà nella giornata del 19 maggio a Marcianise alle ore 18 00.

Nel corso della seduta consiliare, convocata per mercoledì dal presidente del Consiglio Angela Letizia, ci saranno anche altre importanti questioni da affrontare, oltre alle eventuali interrogazioni e interpellanze nonchè all’approvazione del verbale della seduta precedente. I consiglieri comunali saranno infatti chiamati ad esprimersi sulla rimodulazione della composizione delle commissioni consiliari; sull’ampliamento della rete di distribuzione del gas metano in zona via Cairola e zona C2 Trentola. E poi ancora sull’aggiornamento del programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione (variazioni al bilancio di previsione 2021-2023); sulla ratifica della variazione al bilancio di previsione 2021-2023 adottata dall’esecutivo in via d’urgenza ad aprile del 2021; sull’approvazione del regolamento per il servizio di economato.