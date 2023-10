Autovettura tampona autotreno .sul posto i Vigili del Fuoco per liberare due persone rimaste incastrate tra le lamiere

Nel primo pomeriggio di oggi verso le ore 13:00 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta , proveniente dal distaccamento di Marcianise, è intervenuta presso lo svincolo di immissione dell’autostrada A30 verso il casello Napoli Nord sull’autostrada A1, allertati dalla polizia stradale per un incidente stradale avvenuto tra un’autovettura che, per cause in corso di accertamento, ha tamponato violentemente un autotreno che la precedeva. Arrivati immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco hanno soccorso due persone, un uomo ed una donna, rimasti incastrati tra le lamiere dell’auto, liberandoli ed assicurandoli alle cure del 118 presente sul posto per il successivo trasporto in ospedale. In supporto nelle operazioni di soccorso sono intervenute anche un’autogrú dalla sede centrale del Comando ed una squadra del Comando di Napoli proveniente dal distaccamento di Afragola.Successivamente i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli per le successive operazioni di rimozione.