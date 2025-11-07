Autunno Di Vino, da sabato 8 a domenica 9 novembre.

Nel centro storico di Marcianise, da sabato 8 a domenica 9 novembre 2025, si svolgerà l’evento, Autunno Di Vino. Dalle ore 19:00, si potranno degustare i vini del territorio, con la collaborazione delle cantine Moio. Diverse saranno le occasioni anche di degustazione di cibi locali, nel percorso del centro storico cittadino. Si parte da via Duomo, via Santoro fino a Piazza Umberto I. Lungo il tragitto diverse le attrazioni, a cominciare da piazza Umberto I, che ospiterà gruppi di musica popolare e le ballerine della scuola di danza I’M Dancing, per proseguire con gli artisti di strada, l’animazione per bambini e gonfiabili gratuiti per le famiglie. Saranno interessate dalle iniziative anche via Santoro, via Duomo, piazza Atella e via Marchesiello, animate per l’occasione dall’associazione “Circus on the Street”.

L’iniziativa, della quale il Comune di Marcianise è capofila di progetto, è finanziata con fondi della Promozione Turistica della Regione Campania e nasce con l’obiettivo di promuovere la tradizione, la cultura e le tipicità locali attraverso momenti di incontro, degustazione e intrattenimento.

Alla realizzazione dell’evento collabora l’associazione “Il Sito”, che ha curato nei minimi dettagli la parte enogastronomica, portando in piazza Umberto I e nelle strade circostanti una selezione di prodotti tipici della nostra terra.

L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo fine settimana all’insegna della tradizione, della cultura e della convivialità, per condividere insieme momenti di festa e valorizzare il patrimonio della nostra comunità.