Avellino tutto facile contro il Bisceglie, finisce 4-2 per gli irpini che salgono al 5 posto in classifica

Una sconfitta amara in casa Bisceglie, la squadra pugliese recuperava oggi la gara contro L’Avellino. Un 4-2 che non solo non permettere di tornare con il sorriso dalla trasferta campana, ma che costringe il Bisceglie a restare nella zona rossa della classifica. l’Avellino invece con questa vittoria raggiunge al 5 posto il Foggia. Buone notizie anche per la Casertana visto che il Bisceglie è una diretta concorrente per la lotta alla salvezza.

Recupero terza giornata Avellino-Bisceglie 4-2

Classifica: