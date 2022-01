Aversa, 17enne perde la vita. Fatale lo scontro con un’auto nella notte

Frignano/Aversa. Dopo i primi rilievi effettuati dalla Polizia Stradale di Capua, sono ancora da accertare le cause che hanno condotto al tragico incidente avvenuto nella notte, in viale della Libertà, ad Aversa. A perdere la vita, a seguito di un impatto rivelatosi fatale, un 17enne di Frignano. Poco dopo la mezzanotte, la moto guidata dal giovane si è scontrata con un’autovettura a bordo della quale vi era un neopatentato. All’arrivo dei soccorsi, giunti prontamente, sono apparse da subito gravi le condizioni del ragazzo alla guida dello scooter, che è deceduto poco dopo. La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Giugliano in Campania. Non ha riportato ferite il conducente della vettura, poco più che maggiorenne.