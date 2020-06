Aversa. “2 euro a piacere”: la camorra dei parcheggiatori abusivi.

Dopo il lockdown della quarantena, hanno ripreso le loro attivitá, un po’ ovunque, i parcheggiatori abusivi.

Generalmente nelle aree senza strisce blu e negli orari di libera sosta, gli automobilisti sono continuamente vessati da queste figure. In alcuni casi, anche le aree con strisce blu sono prese di mira.

I “due euro a piacere” che questi ultimi richiedono sono una vera e propria costrizione e non un “piacere” per i proprietari delle autovetture. Spesso si sono verificati casi di violenza fisica e verbale a danno di questi ultimi in assenza del pagamento della “tangente”.

Ad Aversa, negli ultimi giorni, una donna che aveva parcheggiato l’auto nell’area limitrofa alla sezione nord del tribunale di Napoli é stata brutalmente allontanata da un abusivo, in quanto la stessa s’era rifiutata di voler pagare la tangente poiché sostante su suolo pubblico.

Nel mirino dei parcheggiatori abusivi, veri e propri estorsori, finiscono soprattutto giovanissimi, donne e anziani ai quali viene imposta praticamente una tangente per parcheggiare, approfittando della circostanza che vede praticamente assenti gli ausiliari del traffico in territorio aversano.

Ivi, in zone come il parcheggio del cimitero o nella piazza fuori Sant’Anna, nonché nelle aree dedite alla movida nel week end, questi aguzzini, a volte anche extracomunitari, esercitano una vera e propria organizzazione di bande suddivise nelle varie strade.

A favorire la loro attività è soprattutto la mancanza del servizio di strisce blu a pagamento. Dal luglio scorso si attende la firma per avviare il servizio.

l’Anac, il sindaco, il segretario comunale ed il comandante della Polizia municipale stanno discutendo in questi giorni per dare una risposta all’Autorità Anticorruzione entro questa settimana.

Si spera in una soluzione effettiva della problematica, che renda le strade un luogo più sicuro.