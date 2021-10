Aversa, A.Oliva: “Il sindaco si arrende alla MALAmovida”

Aversa, Pubblichiamo il comunicato del consigliere Alfonso Oliva sulla movida aversana e le sue problematiche.

“Il sindaco di Aversa si arrende alla MALAmovida: devo riscontrare, purtroppo, la mancata volontà di questo Sindaco e della sua maggioranza di combatterla.

Ho saputo che nel prossimo weekend, particolarmente sensibile, perché quello di halloween (in particolare sabato), non è previsto alcun turno notturno per la polizia municipale. Quindi non ci sarà nessuno a presidiare le strade a tutela dei nostri giovani.

Ma lo stesso lavoro encomiabile della nostra Polizia municipale è svilito, perché in seguito alle numerose sanzioni elevate nelle settimane scorse non sono stati adottati altrettanti consequenziali provvedimenti accessori di chiusura.

È evidente che così facendo si rendono inutili i sacrifici fatti e si lascia credere ai quei commercianti sanzionati che pagando un ammenda la loro posizione amministrativa sarà sanata.

Tutto questo è svilente ed avvilente! Abbiamo più volte suggerito al sindaco di concertare le ordinanze di chiusura con i sindaci dei comuni limitrofi e di modificarle per zone, per non pregiudicare il lavoro di chi rispetta le regole!!!