Aversa, aggressione alla polizia locale,Domenico Vitale (Uil) esprime la sua solidarietà

Aversa-Oggi, alle ore 12 circa, durante il consueto lavoro di pattugliamento del territorio della città di Aversa, i due marescialli della Polizia Locale del Comune di Aversa Mario Esposito e Nicola Sagliano, entrambi iscritti Uil Fpl, hanno notato la presenza di un cittadino che versava rifiuti per strada e sbraitava, spaventando i passanti. I marescialli sono prontamente intervenuti, chiedendo conto al cittadino del comportamento il quale, per tutta risposta, ha sferrato un pugno colpendo uno dei due marescialli, minacciando addirittura con un coltello da cucina l’ altro.

Solo grazie all’ intervento di un’altra pattuglia, il delinquente è stato ammanettato ed arrestato. Il Segretario generale Domenico Vitale, a nome della Uil Fpl di Caserta, esprime massima solidarietà e vicinanza ai colleghi aggrediti, usciti da casa in una afosa domenica di luglio per svolgere il loro lavoro, ritrovandosi invece vittime di un’inaudita violenza. “La Uil Fpl dice basta violenza per strada: la Polizia Locale, al pari degli altri corpi, deve avere tutte le garanzie necessarie per una maggiore sicurezza, attraverso un immediato rafforzamento degli organici e l approvazione di una legge di riforma da troppo tempo ferma al palo”. “Il clima di odio nei confronti del dipendenti pubblici, compresi gli agenti di P.L., che si legge su molte pagine socia, continua Vitale, “spesso incoraggia simili atteggiamenti di violenza”. “Noi non ci fermeremo”, conclude il Segretario, “continuando la nostra battaglia di legalità, ma pretendiamo massime misure di sicurezza per i nostri iscritti ed, in generale, per tutti i lavoratori che ogni santo giorno rischiano la vita per strada”.