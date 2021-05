Aversa-Al Liceo Classico ind. biomedico una lezione sulla fisica e l’evoluzione del pensiero critico

Aversa– Oggi alle ore 16 gli allievi della classi seconde del liceo classico “D. Cirillo” ind. biomedico (DS Luigi Izzo) incontreranno, in videoconferenza, il ricercatore (presso l’Osservatorio astronomico di Capodimonte) S.Leccia, per una lezione su “La fisica e l’evoluzione del pensiero critico” . Coinvolti i docenti A. Angelillo, M. Romano, M. Rosato, E. Prinzi, L. Corrente e L. Ferrigno

La nascita della fisica sancisce un nuovo approccio nella ricerca della conoscenza umana. Nell’intervento si pone l’accento sull’evoluzione che il pensiero critico ha avuto e del rapporto della nuova scienza con la società e con le scienze pregresse. Si parla del rapporto intrinseco tra il nuovo scienziato e le sue teorie e come il mondo così “teorico” della fisica, abbia avuto ed ha un profondo impatto nella vita di tutti i giorni.

S. Leccia è laureato in fisica alla Federico II con una tesi riguardante l’evoluzione dell’ammasso di galassie di Coma, si è specializzato in fisica stellare, nello specifico in astrosismologia, durante il dottorato all’Università di Catania, che lo ha portato a lavorare per diverso tempo all’Osservatorio di Padova e di AArhus in Danimarca.

Attualmente è esperto in analisi di curve di luce delle stelle variabili Cefeidi e RR Lyrae e nella determinazione delle distanze interstellari. Lavora per il consorzio DPAC di Ginevra per l’analisi dei dati del satellite Gaia. Sta preparando il contributo italiano al telescopio LSST, e svolge il suo lavoro, in qualità di ricercatore, presso l’ INAF – Osservatorio Astronomico di Capodimonte.