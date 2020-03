Aversa, Alfonso Golia: “Nessun aggiornamento rispetto a ieri, approvato fondo donazioni”

Controlli, stamattina sul presto, sono state denunciate due persone che facevano jogging. “Pensavano di essere furbi. La pazienza ha un limite – ha detto il sindaco di Aversa, Alfonso Golia – noi lo abbiamo superato già da tempo. Tolleranza zero, non smetterò mai di ripeterlo”.

“Ora con la Polizia Locale farò il consueto pattugliamento. Se leggete questo messaggio e un vostro conoscente o familiare è in giro senza urgente ragione…Fatelo tornare a casa. Se siete in procinto di uscire e non avete un motivo urgente…Restate in casa. Sono giorni che ve lo dico in italiano, ora ve lo dico in dialetto: statv a’ cas’!”

A più tardi per gli aggiornamenti e con una bella notizia per la nostra città, riceviamo un altro gesto di grande solidarietà che vi racconterò nel pomeriggio. Che grande comunità che siamo!!!

Cari concittadini, oggi inizia la Primavera. Non quella che ci aspettavamo. I dati del contagio non scendono. Ma dobbiamo continuare a vivere e resistere con lo spirito che stiamo dimostrando. Siete straordinari, vi abbraccio tutti. Andrá tutto bene. Io sarò sempre qui ad aggiornarvi.”