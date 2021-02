Aversa, Alfonso Oliva scrive al sindaco Golia

Aversa– Il commissario cittadino di Fratelli d’Italia, nonché consigliere comunale Alfonso Oliva, ascoltate e accolte alcune richieste dei cittadini, scrive al sindaco A. Golia

“Come commissario cittadino di fratelli d’Italia, avendo ascoltato ed accolto le istanze di centinaia di cittadini residenti, ho chiesto al Sindaco della Città di Aversa, Al Comandante dei V.V.U.U ed al Prefetto un intervento urgente

Visto

-le reiterate risse, gli assembramenti, addirittura senza mascherine, che avvengono regolarmente tutti i weekend a partire dal venerdì sera e fino alla domenica su piazza Paul Harris;

-che, purtroppo, tale piazza viene anche utilizzata come se fosse un circuito automobilistico; -i ripetuti interventi delle forze dell’ordine operanti sul territorio cittadino

-che i residenti hanno più volte protestato anche a mezzo di una petizione protocollata alla Vs

attenzione in data 28/09/2020 n.prot.0030991 rimasta, purtroppo, inevasa e che si allega alla presente

CHIEDE

un intervento urgente, secondo le vs rispettive competenze, al fine di compiere tutti gli atti

conseguenziali necessari ad interdire al pubblico ed al traffico veicolare, ad esclusione dei residenti, piazza Paul Harris nei giorni di venerdì, sabato e domenica a partire dalle 18 e fino alle 24,00 al fine di tutelare la salute dei residenti e di tutta la cittadinanza anche, e soprattuto, alla luce della pandemia.

Aversa, data del protocollo

Il Consigliere Comunale Avv.Alfonso Oliva”