Aversa, amministrazione al fianco del commercio: al via spendi in città

Aversa– In giunta è stata approvata la delibera con cui diamo il via all’iniziativa “Spendi in città”

“Tutti i cittadini che depositeranno negli appositi box, che saranno installati presso l’ingresso della casa comunale, gli scontrini di acquisti effettuati in città dal 21 dicembre al 31 gennaio con un importo minimo di 20 euro potranno essere sorteggiati e ricevere buoni acquisto”. Lo annuncia l’assessore al Commercio del comune di Aversa Mario De Michele: “Nelle prossime ore verrà pubblicato il disciplinare dell’iniziativa con cui questa amministrazione vuole sostenere il principale tessuto economico della città dopo aver dato già un forte segnale con gli sgravi Tari per le attività chiuse durante il lockdown. Una misura per la quale abbiamo impegnato ben 3 milioni di euro”.