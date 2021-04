Aversa, Ancora premi per Armando Pirolli

La Calabria continua a premiare le opere del nostro concittadino Armando Pirolli, l’infermiere che da qualche anno porta la nostra città e il nostro territorio sul Podio delle più importanti e prestigiose manifestazioni letterararie in ambito nazionale e internazionale. Anche in questo inizio di primavera, nonostante il clima di grande incertezza, Pirolli continua a raccogliere riconoscimenti in tutto lo Stivale; è notizia di oggi, 2 Aprile, l’assegnazione al suo romanzo edito: < Il vento avrebbe detto sì> della Medaglia al Merito Narrativo al Premio Nazionale e Internazionale “ Un libro amico per l’inverno X edizione 2021” organizzato dall’Associazione Culturale GueCi della città di Rende in collaborazione con l’Istituto Italiano Cultura di Napoli, il CISAT ( Centro Italiano Studi Arte- Terapia )e il LIUS ( Libero Istituto Universitario per Stranieri < Francesco De Santis >.

“Un grande e riconoscente grazie alla prestigiosa Giuria e alla Presidente del Premio, la poetessa e scrittrice Anna Laura Cittadino, poliedrica organizzatrice di grandi eventi culturali. A questo si aggiunge la < Menzione d’Onore al racconto breve Le Stelle di San Lorenzo > vinta al Concorso Letterario “ Rinascita 2021” organizzato da Libriamo in collaborazione con l’Associazione Sfumature in Equilibrio di Massa Lubrense, il lavoro sarà inserito in una prestigiosa Antologia; ancora una <Menzione di Merito> per una “ Lettera a papà “ che è stata selezionata dalla casa editrice Apollo Edizioni per essere inserita in un’antologia di prossima pubblicazione” ha dichiarato Pirolli

Un percorso tutto in salita che l’autore dedica al suo territorio e a cui auguriamo traguardi sempre maggiori.

