Aversa, Ancora riconoscimenti per Armando Pirolli

Aversa, In questa strana estate 2021, che volge al termine, le emozioni e le gratificazioni continuano ad arrivare nel nostro territorio grazie ad Armando Pirolli che,con i suoi romanzi, ci rappresenta nelle più importanti e prestigiose competizioni letterarie.

Il 28 Agosto è stato il turno della Basilicata e più precisamente di Grottole in provincia di Matera, dove il nostro concittadino era in gara con il romanzo/biografia “ Vincere nel silenzio” al Memorial Letterario Antonietta Rongone V edizione 2021. Molto apprezzato dalla qualificata Giuria il testo presentato a cui è stato assegnato il “ Premio Speciale CISL Regione Basilicata” con una motivazione ricca di riflessioni e dove ancora una volta è stato ribadito il concetto che < la diversità è sempre da considerare come opportunità e mai come una condizione di avversità >. A questo importante riconoscimento si è aggiunta la Campania che ,il giorno 11 c.m. c/o presso il Centro Congressi San Luca di Battipaglia, ha premiato l’Autore aversano con il “ Diploma al Merito d’eccezione Narrativa” assegnato al suo romanzo edito < Il vento avrebbe detto sì> nell’ambito del Premio Letterario Mr. HydeAwards 2021 organizzato dall’Accademia degli Artisti di Napoli in collaborazione con il centro Studi Storici di Eboli. Un continuo successo anche per il nostro territorio che merita di essere messo in risalto per le sue bellezze e per le sue eccellenze. È notizia di questi giorni l’uscita del suo nuovo romanzo dal titolo “ Il valore di una virgola tra i vicoli di Napoli”, un racconto dove si cerca di cogliere l’essenza dell’essere napoletano nelle sue più svariate sfumature, una passeggiata tra i vicoli in compagnia del profumo delle sfogliatelle e delle pizze fritte.

