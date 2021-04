Aversa, Appena conclusa la conferenza stampa sul progetto “Aversa Smart living”

Aversa– Conferenza stampa sul progetto nato in collaborazione tra l’Acer, il dipartimento di Archeologia e Disegno Industriale e la città di Aversa.

Si è tenuta questo pomeriggio la conferenza stampa organizzata dal Comune di Aversa in occasione del progetto “Aversa Smart Living” (primo classificato) finalizzato a ridurre il disagio abitativo e ad una vera e propria rigenerazione urbana.

In collegamento con il Comune di Aversa hanno testimoniato la validità del progetto, l’Assessore regionale Bruno Discepolo, il quale ha parlato di “grande soddisfazione ”,sottolineando che precedentemente non era stato previsto nulla di simile.

È intervenuto anche David Lebro, Presidente dell’Agenzia Regionale per l’Edilizia Regionale (Acer) che ha messo in risalto tutta la novità delle creazione di un’ agenzia che si rapporta direttamente con i Comuni.

A seguire la dottoressa Enza Amato Consigliere del Presidente della Giunta Regionale per l’Edilizia Pubblica ha sottolineato la validità non solo del progetto ma anche degli strumenti per la sua realizzazione.

Il professor Luigi Maffei, del dipartimenti di Architettura e Disegno Industriale e la professoressa Ornella Zerlenga, Direttore del medesimo dipartimento, hanno posto l’attenzione sulla comunità di interessi e di obiettivi tra i vari enti, ma soprattutto l’importanza riconosciuta dal progetto relativamente alle problematiche delle periferie.

Lo stesso ingegner Carmine Crisci ha confermato l’attenzione a zone della città come via del Popolo e piazza Giovanni XXIII.

La professoressa Fabrizia Ippolito ha ricordato poi i meriti dei vari enti coinvolti.

Il progetto nel dettaglio è stato infine presentato dal Professor Lorenzo Capobianco che ha fornito una dettagliata descrizione delle innovazioni.