Aversa, approvato il Forum dei giovani

Aversa– “Oggi in commissione statuto abbiamo discusso e approvato il Regolamento del Forum dei Giovani. Ho partecipato come delegato del Gruppo LPCS e in qualità di membro della commissione competente. Come qualcuno ricorderà è un testo frutto di un lavoro fatto in Commissione Politiche Sociali e Giovanili insieme ai colleghi Olga Diana, Marco Girone e con l’allora componente della Commissione ed oggi Assessore Giovanni Innocenti.

Ringrazio anche la neoconsigliera Federica Turco che ha sposato in pieno, da capogruppo in commissione statuto, il testo così come redatto dalla commissione, nonché gli altri capigruppo di maggioranza Roberto Romano e Clotilde Criscuolo.

Adesso auspico una grande partecipazione dei miei coetanei e delle associazioni giovanili già nella fase di presentazione del Regolamento alla città.” – ha dichiarato il Consigliere del gruppo LPCS Mariano Scuotri.

“Oggi è un bel momento per i giovani di questa città!” – ha dichiarato la consigliera del gruppo Noi Aversani Federica Turco – “Finalmente si sta per concludere l’iter per l’approvazione del Regolamento del Forum dei giovani, che si concluderà con l’approvazione in consiglio comunale. Viene ripristinato uno strumento di partecipazione e di democrazia, che consente di riavvicinare i giovani alle istituzioni!

A breve convocheremo un tavolo con tutte le associazioni giovanili del territorio che vorranno dare un contributo.”

“Il Forum dei Giovani sarà l’occasione per creare finalmente una partecipazione istituzionalizzata ed organizzata, che funga da raccordo anche con gli altri livelli istituzionali degli organismi giovanili, quale il Forum Provinciale, al quale come Consigliera Provinciale delegata sul tema sto lavorando e sul quale puntiamo a indire le elezioni entro novembre tra tutti i Forum comunali della provincia, e al Forum Regionale, con cui sono costantemente in contatto” – ha dichiarato la Consigliera del Gruppo Moderati per Aversa Olga Diana”