Aversa, approvazione regolamento per contrastare l’evasione/ la proposta del M5S: “innalzare la quota che porta alla sospensione delle attività”

Aversa-Si è tenuta stamattina alle ore 9:30 una seduta di commissione Statuto presso la casa comunale, che è durata oltre 3 ore.

Tra gli argomenti all’ordine del giorno vi era l’approvazione del regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto all’evasione dei tributi locali da parte dei soggetti che esercitano attività commerciali e produttive l’amministrazione comunale intendeva, nell’ applicazione della legge 28 giugno 2019 n.58 che gli dà la facoltà di sospendere le attività commerciali morose anche per una somma esigua di euro 300.

La minoranza su proposta di Roberto Romano consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle che aveva anche la delega del consigliere innocenti a rappresentarlo, ha proposto un innalzamento della quota almeno a €. 3000 per emettere il provvedimento. La commissione consiliare a questo punto ha licenziato la proposta riportandola in commissione commercio e attività produttive per ridefinire l’importo che sarà poi in consiglio comunale definitivamente approvato.

Il consigliere comunale Roberto Romano si è dichiarato soddisfatto, anche alla luce della crisi economica che attanaglia l’intero Paese non era il momento di inasprire i rapporti con la categoria dei commercianti che maggiormente stanno subendp le conseguenze di questa pandemia.

Chiosa il Consigliere Innocenti, ringrazio il collega Romano per aver con tenacia portato avanti l’ idea condivisa di un innalzamento della soglia limite al fine di poter immaginare una sospensione dell attività, il nostro lavoro di minoranza attiva e propositiva ancora una volta è tangibile ai cittadini.