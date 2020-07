Aversa. Arrestato noto imprenditore coinvolto nella criminalità organizzata.

Il personale della Dia di Napoli, su ordine del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha sequestrato beni e immobili per un valore complessivo di quattro milioni di euro a un noto imprenditore di Aversa, dell’età di 75 anni, il quale sarebbe vicino al clan dei Casalesi. In particolare alla fazione diretta dal boss Michele Zagaria.

La pericolosità dell’indagato era ormai un fatto accertato, da quanto emerge dalla relazione pubblicata dalla Direzione investigativa antimafia sulla criminalitá organizzata nel territiorio campano e dalle dichiarazioni rilasciate dai pentiti di camorra all’autorità giudiziaria.

L’imprenditore, sulla base dei suddetti dati, era da tempo organico alle vicende criminali dei clan della malavita campana.

Negli ultimi anni, l’imprenditore era riuscito ad accumulare enormi ricchezze soprattutto grazie al contrabbando di armi illegali provenienti dai Paesi dell’ex Jugoslavia, uno dei business fondamentali dei Casalesi, le cui fazioni dispongono di arsenali sufficienti per assicurarsi il controllo militare del territorio. Già finito nel registro degli indagati quando si impossessò, a un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato, di un’azienda, grazie alle sue conoscenze con gli esponenti dei clan egemoni nell’Agro aversano.

Nel 2000 inoltre, l’indagato fu arrestato con l’accusa di aver fornito supporto logistico agli affiliati del sodalizio criminale occupandosi, in prima persona, della riscossione delle estorsioni nei confronti di altri imprenditori di Aversa.

Infine, nel 2018, fu fermato dall’Autorità giudiziaria del Principato di Monaco che aveva emesso su di lui un mandato di cattura internazionale in quanto ritenuto responsabile di riciclaggio di denaro sporco appartenente al clan.

Tra i sequestri avvenuti risulta anche un conto corrente aperto nel 2011 presso una filiale bancaria con sede in uno dei vari paradisi fiscali e sul quale giravano centinaia di migliaia di euro.