Aversa, associazioni unite per “Il lungo cammino dei diritti delle donne”

Meritocrazia Italia, in sinergia con la Caritas e le associazioni del territorio, Artedonna ets, Lions Club Aversa Città Normanna, Accademia Mediterraneo Arte & Musica, Masci Comunita’ Aversa 1, Movimento forense, Festival Mercadantiano, La Casa del Cuore, il Centro Danza Diana e la MR Editori, l’Ordine degli Avvocati di Napoli nord e l’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Napoli Nord, ha aderito all’iniziativa promossa dal Comune di Aversa “Il lungo cammino dei diritti delle donne” promuovendo, mercoledì 8 marzo 2023 ore 18:00 presso la Casa Cimarosa, un incontro per riflettere sulla condizione femminile oggi, tra nuove conquiste e diritti negati. L’evento si articolerà in due momenti: il primo di riflessione e il secondo musicale, nella speranza, anche alla luce delle tristi notizie di abusi a danno delle donne che ci giungono dall’Italia come dal resto del mondo, di tenere sempre desta l’attenzione su tutte coloro che stanno ancora lottando per affermare i propri diritti. L’iniziativa del giorno 8 marzo 2023 è inserita nella rassegna “Aversa Terra dei libri”.