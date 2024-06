Aversa.Baldascino: “Faremo un’opposizione incisiva e costruttiva”

Il candidato sindaco del centrosinistra ha chiamato gli avversari per complimentarsi del loro risultato elettorale

Ringrazio tutti coloro che in queste settimane mi hanno sostenuto e votato.

È stata una bella campagna elettorale, che nonostante sia partita in ritardo, e non abbia dato l’affermazione desiderata, in poco tempo ha costruito una coalizione e un progetto politico, tutt’altro che scontato ad Aversa, che è destinato solo a crescere.

Ho chiamato i miei avversari per complimentarmi e garantire a chiunque vinca un’opposizione incisiva e costruttiva.