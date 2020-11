Aversa/B&B dei coniugi Vassallo e Natale a disposizione del personale sanitario

Aversa-Grande iniziativa di solidarietà oggi ad Aversa da parte dei coniugi Iolanda Vassallo e Ulderico Natale, che hanno dato prova di solidarietà mettendo i loro due B&B a disposizione gratuita del personale sanitario costretto a spostarsi in questo periodo di lotta al Cotonavirus.

I due titolari delle due strutture attigue, che hanno sede in via Presidio ad Aversa, hanno da pochissime ore contattato il primo cittadino di Aversa, il dottor Alfonso Golia per informarlo dell’iniziativa.

Il sindaco si è subito mostrato entusiasta per la bellissima iniziativa al punto da contattarli subito per complimentarsi con loro.

I giovani coniugi hanno anche intenzione di estendere alle forze dell’ordine l’invito ad usufruire della struttura qualora ne avessero bisogno.

Il B&B Dominik è molto accogliente ed offre un ottimo servizio.

La particolarità è che ogni camera ha una denominazione biblica poiché la fede religiosa è particolarmente sentita dai titolari.

La dottoressa Iolanda Vassallo, inoltre, in quanto psicologa offre gratuitamente anche il suo supporto professionale a chi dicesse averne bisogno in questo particolare momento.

La generosità e la sensibilità di questa famiglia traspare dalle loro parole:

“come titolari del B&B Dominik siamo vicini a tutti coloro che da eroi stanno combattendo per difendere i più deboli colpiti da questo mostro che ha per nome COVID19 , e per tale motivo offriamo servizio gratuito delle nostre camere a medici , infermieri e poliziotti che stanno lottando per tutti noi e che per motivi vari devono isolarsi per difendere anche le loro care famiglie , a tale proposito noi VASSALLO IOLANDA E NATALE ULDERICO , TITOLARI DEI B&B DOMINIK DI AVERSA IN VIA PRESIDIO N 16 , siamo vicino a tutti coloro che sono nella sofferenza di questo periodo critico ed in modo solidale offriamo i nostri due B&B A COMPLETA DISPOSIZIONE DI TITTI COLORO CHE NE HANNO DI BISOGNO, perché il Signore insegna ad amare il prossimo come se stessi e noi cerchiamo di lanciare questo messaggio mettendolo in pratica in prima persona…” di Speranza Anzia Cardillo

FOTO