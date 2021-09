Aversa/ Beni confiscati, riunioni con le associazioni del Terzo settore e del Volontariato

Aversa-L’Amministrazione comunale di Aversa ha rilasciato un Avviso pubblico in attuazione della Delibera di Giunta 276 del luglio scorso , avente ad oggetto “ Beni confiscati- Istituzione di un Tavolo tecnico di co-programmazione e co -progettazione con le Associazioni del Terzo settore e del Volontariato.

L’ Assessore Luigi Di Santo, con delega per i Beni confiscati, nel merito ritiene che “ il Tavolo è uno strumento fondamentale per un confronto con il Terzo Settore in direzione della partecipazione ai bandi di finanziamento per il riutilizzo sociale dei beni confiscati”. Il Sindaco Alfonso Golia, esprime soddisfazione per l’ulteriore passo in avanti del percorso “che vuole rendere concreti i principi di legalità e giustizia sociale che hanno caratterizzato l’operato dell’amministrazione sin dal primo giorno”.