Aversa, Beni Culturali: 13 maggio, Convegno su “Le Arti nel Seicento Campano”

Lunedì 13 maggio 2024, dalle 17.00 alle 19.00, si terrà il quarto incontro del “Seminario di Studi e Ricerche sulle Arti in Età Moderna” promosso dal Museo Diocesano di Aversa in collaborazione con l’Associazione culturale ‘In Octabo’.

L’evento dal titolo “Le Arti nel Seicento campano” si pone in continuazione ai primi tre incontri del seminario avviato nell’ottobre 2022 con l’obiettivo di creare una sinergia tra il mondo accademico, l’ente museale diocesano e l’associazionismo locale qualificato, per la promozione, la valorizzazione e lo studio del territorio. In particolare, questo convegno “è incentrato sul secolo d’oro della pittura napoletana e gli strettissimi rapporti intercorsi tra gli artisti operanti nella capitale del Viceregno e la città di Aversa”, afferma la curatrice dott.ssa Paola Improda.

A moderare l’incontro Mons. Ernesto Rascato, delegato diocesano ai Beni Culturali Ecclesiastici, mentre relatrice d’eccezione sarà la prof.ssa Viviana Farina, professore di I fascia in Storia dell’Arte Medievale, Storia dell’Arte Moderna, Storia del Disegno e della Grafica Accademia di Belle Arti di Napoli, che terrà una relazione dal titolo ‘Aspetti della pittura e del disegno a Napoli tra Naturalismo e primo Barocco’. Previsti anche gli interventi del prof. Antonio Salvatore Romano della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, del prof. Giulio Santagata (Ass. In Octabo), della dott.ssa Simona Anastasio e del dott. Vincenzo Salomone (O.C.R.A Restauri).