Aversa, canoni idrici:riunione telematica tra l’amministrazione comunale e gli amministratori condominiali

Aversa– Stamane presso la sala consiliare ed in collegamento telematico si è tenuta una riunione tra l’amministrazione comunale e gli amministratori condominiali.

Il tema affrontato è stato la riscossione dei canoni idrici comunali.

L’obiettivo è stato quello di trovare un primo confronto teso sia ad invertire la tendenza ormai consolidata all’evasione del pagamento dei canoni, sia a trovare un’intesa sul recupero agevolato dei crediti anche con eventuali ipotesi di rateizzo.

Gli importi dei canoni idrici, purtroppo, vengono calcolati solo in base all’effettivo costo del servizio offerto, e la mancata riscossione non fa altro che incrementare le passività dell’ente.

L’interessamento a questo tema, oltre ad essere un dovere dell’amministrazione comunale è, altresì, rivolto anche alla tutela di tutti i cittadini, soprattutto di quelli virtuosi, che a causa di queste mancanze sono costretti a subire i disservizi dovuti alle entrate non corrisposte. I lavori di confronto proseguiranno in data 6 aprile.

Ufficio Stampa – La Politica Che Serve