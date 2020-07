Aversa. Clochard sviene sul corso principale della città. L’intervento delle forze dell’ordine.

Oggi i carabinieri ad Aversa, hanno soccorso un clochard in evidente stato di confusione mentale e di difficoltà fisica.

Le altissime temperature registrate nell’Agro aversano negli ultimi giorni sono infatti estremamente pericolose per i soggetti considerati più vulnerabili e particolarmente a rischio, come anziani, bambini, ma anche senzatetto.

È facile poter essere colpiti da un malore improvviso, soprattutto durante le ore di punta, a causa dell’afa, della disidratazione o dei colpi di sole.

Stamane i militari dell’Arma della compagnia di Aversa, nell’ambito delle operazioni di controllo del territorio, al fine di far rispettare l’ordine e la legalità in città, hanno notato una persona in difficoltà che non riusciva nemmeno a reggersi in piedi. I carabinieri hanno così avvisato i sanitari del 118 per offrire un aiuto e un primo soccorso all’individuo. L’uomo, rivelatosi essere un clochard, giaceva in stato di incoscienza sopra un muretto della centralissima via Roma, nei pressi dello storico Arco dell’Annunziata.

Lo sfortunato mendicante è stato poi aiutato dagli uomini della Benemerita che gli hanno offerto sia da mangiare sia da bere.

Quella della povertà assoluta è diventata una vera e propria piaga della città di Aversa, dove le disparità sociali si fanno sempre più vive ed evidenti. Si tratta di un problema estremamente serio, di fronte al quale i cittadini e le istituzioni non possono voltare la faccia altrove, facendo finta che le cose vadano bene. A confermare queste preoccupazioni è il report sulla povertà reso noto recentemente dalla Caritas aversana: numerosissime sono le famiglie e i cittadini che vivono in stato di indigenza, l’emergenza epidemiologica con conseguente lockdown ha aggravato maggiormente la situazione di crisi che sta avendo effetti disastrosi specialmente nelle regioni del Sud Italia.