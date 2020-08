Aversa/ Comunicato LPCS: sulla sosta a pagamento tanta demagogia

Sarà il clima elettorale ma oltre alle legittime richieste di tanti cittadini leggiamo tanta demagogia.

Iniziamo a fare chiarezza il numero e la dislocazione degli stalli, parte integrante del capitolato di gara, è stato fissato in una delibera di giunta, la 45 del 2018. E nel 2018 non c’era certo questa amministrazione comunale.