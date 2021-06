Aversa- Conferenza stampa “Jommelli Cimarosa Festival”: il calendario degli eventi

Aversa (di Speranza Anzia Cardillo e Pasquale Vitale)-Si è svolta durante la mattinata di oggi la conferenza stampa dedicata alla manifestazione Jommelli Cimarosa Festival 2021.

Un ritorno alla Vita, all’insegna dell’Arte, della Cultura e sopratutto della Musica, che da oltre tre secoli caratterizza la storia della città, tanto che oltre all’appellativo di “Città delle cento Chiese”, è possibile definirla anche “Aversa Città della Musica”. Il Festival vede la Direzione Artistica del M O Pietro Viti, e la Direzione del 1 0 Concorso Internazionale di Canto Lirico, a cura del M O Carmine Monaco D’Ambrosia. Manifestazione fortemente voluta dal sindaco Alfonso Golia e dall’assessore alla Cultura Luisa Melillo.

ln cartellone tredici appuntamenti, che vanno dal Concerto di Inaugurazione (05.06) con Katia Ricciarelli, madrina del festival; alla Settima Edizione del Premio Internazionale Domenico Cimarosa – Città di Aversa (12.08); l’esecuzione del Requiem di Jommelli (14.06), una produzione originale realizzata in esclusiva per il Festival; ed ancora il Gran Galà Lirico con l’Omaggio ad Enrico Caruso nel Centenario della scomparsa (19.06); il prestigioso Primo Concorso Internazionale di Canto Lirico Città di Aversa (20.06) intitolato a Domenico Cimarosa; il Gran Concerto “Serata Cimarosa” che segna la Chiusura del Festival (26.06); due Conferenze, la prima (12.06), dedicata alle Commedie per Musica di Cimarosa, moderata dal giornalista e critico d’Arte Enzo Battarra; la seconda dedicata alle Rete dei Festival della Scuola Musicale napoletana (14.06), moderata da Lorenzo Fiorito.

Il Cartellone è completato, poi, da una serie di prestigiosi concerti con virtuosi e giovani promesse del panorama della musica classica e del canto lirico italiano ed internazionale, tutti collocati nei luoghi più suggestivi della tradizione monumentale aversana. A completare l’offerta del Jommelli Cimarosa Festival, una serie di appuntamenti culturali, artistici ed eno-gastronomici con le eccellenze della cucina di Aversa. Tra le iniziative innovative di questa edizione, anche la realizzazione di un albo a fumetti dedicato a Niccolò Jommelli e Domenico Cimarosa, che sarà distribuito a dicembre 2021 in tutte le scuole di Aversa. La peculiarità di questo fumetto è che viene presentato dal Professor ONECC, avatar a fumetti del compianto giornalista, scrittore ed archeologo, Luigi Necco, personaggio, che è già apparso in analoghe pubblicazioni a fumetti del MANN; della SSC NAPOLI e di LATTE BERNA. Il fumetto è realizzato dall’Accademia del Fantastico, scuola di: Fumetto, Animazione 2D/3D, Videogame, Boardgame, Cinema e Tv digitale ed Effetti Speciali con sede a S. Maria Capua Vetere ed Aversa.

In apertura alla conferenza stampa il sindaco Alfonso Golia ha dichiarato:

“Finalmente ritorniamo a vivere, finalmente possiamo parlare di eventi culturali, arte e musica. Torniamo a farlo celebrando Niccolò Jommelli e Domenico Cimarosa, due compositori, due maestri della musica che sono parte integrante della nostra storia. Tredici appuntamenti attorno ai quali sviluppiamo particolare attrattività per la Città di Aversa con le sue bellezze e i suoi prodotti pregiati. Sarà un mese in cui riscopriremo il piacere di concerti, conferenze; ascolteremo esibizioni di grandi artisti e giovani eccellenze. Con un unico grande comune denominatore: la musica”

Il Sindaco Alfonso Golia ha poi ringraziato l’assessore alla Cultura, Luisa Melillo e ai direttori artistici Pietro Viti e Carmine d’Ambrosia, i quali sono intervenuti esprimendo tutto il loro entusiasmo per la realizzazione del ricco programma. La stessa Luisa Melillo, dopo un riferimento “al difficile anno di pandemia trascorso, ha espresso il suo entusiasmo per il ritorno alla cultura e all’arte nella nostra Aversa , da sempre considerata la città delle cento Chiese”. Anche il direttore artistico della manifestazione, Pietro Viti ha rimarcato come “oltre alla musica dei due grandi compositori e musicisti, il valore aggiunto della manifestazione sarà rappresentato proprio dal nostro patrimonio architettonico dei monumenti e delle Chiese presso cui si svolgeranno gli eventi”.

Carmine Monaco d’Ambrosia, direttore artistico del Primo Concorso di Canto Libero previsto nel calendario, invece, ha manifestato le sue riflessioni su “quanto ancora si potrebbe fare affinché la nostra città possa esprimere il suo potenziale. Una città della musica avrebbe bisogno di un teatro comunale, ad esempio, e di una più attenta continuità nel programmare eventi musicali”.

Locandina

Foto