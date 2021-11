Aversa, Conferenza stampa per la presentazione del centro d’ascolto “Il Germoglio”

Aversa– Si è svolta nella mattinata di oggi, 26 novembre, la conferenza stampa per presentare il Centro per l’Ascolto “Il Germoglio” nato sulla base di un progetto coordinato dalla dottoressa Sofia Flauto. Il centro, gestito dalla cooperativa Eco, è dotato di validi professionisti che offriranno , già dal prossimo 5 dicembre, il proprio operato a vantaggio degli abitanti dei comuni interessati. Infatti, psicologi, assistenti sociali, ed educatori professionali saranno operativi presso le sedi degli sportelli dei comuni al progetto dell’ambito C6. Si tratta dei comuni di Aversa, Carinaro, Cesa, Sant’Arpino, Teverola, Orta di Atella, Succivo, Casaluce, Gricignano di Aversa.

Il sindaco Golia ha espresso il suo entusiasmo per la nascita del centro, sottolineando “ l’importanza che uno sportello di questo tipo può avere per le famiglie che vivono disagi e con figli minori”.

La coordinatrice del progetto, la dottoressa Sofia Flauto, ha affermato che “iniziative di questo tipo contribuiscono alla crescita non solo del singolo, ma di una intera collettività”.