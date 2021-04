AVERSA, CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA A PERSONALITÀ DI RILIEVO

Aversa-I gruppi consiliari di maggioranza hanno protocollato questa mattina la richiesta di conferire la cittadinanza onoraria all’Ex Procuratore del Tribunale di Napoli Nord Francesco Greco, al Presidente del Tribunale di Napoli Nord Elisabetta Garzo, al Magistrato e scrittore Catello Maresca, all’Ispettore di Polizia Giovanni Flagiello, al Sacerdote Aversano Don Pasqualino De Cristofaro, nonché di conferire simbolicamente la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, in memoria di tutti i caduti in guerra (aderendo così all’invito dell’ANCI, su proposta del Gruppo delle Medaglie d’oro al valor militare d’Italia).

Le motivazioni sono diverse e assumono una grande valenza in tutti i casi elencati: al Procuratore Greco per gli anni prestati al servizio del nostro bello e difficile territorio in un ruolo delicato ed esposto; alla Presidente Garzo per il particolare zelo dimostrato nell’esercizio delle proprie funzioni e per il grande significato di riscatto che una figura femminile assume nel ricoprire un incarico così prestigioso (di speranza per tutte le donne che lottano ancora per una vera parità nel mondo del lavoro); al Magistrato Maresca per la coraggiosa e impavida attività investigativa che lo costringe sotto scorta da 14 anni e che ha portato a risultati storici per la nostra terra come l’arresto del boss Michele Zagaria; all’Ispettore di Polizia Flagiello per l’impegno profuso a tutela della sicurezza dei cittadini sempre in prima linea contro la criminalità organizzata;

“Con grande gioia accolgo questa azione dei consiglieri comunali, abbiamo già avviato l’iter per le onoreficenze che daranno sicuramente lustro alla città- conclude il Sindaco Golia.”