Aversa, consiglieri di maggioranza: “come può Santulli difendere l’indifendibile”

Aversa– Pubblichiamo il comunicato dei consiglieri di maggioranza di Aversa

”Come può e con quale faccia Paolo Santulli, capogruppo di un partito di maggioranza che però allo stesso tempo siede all’opposizione e firma proposte con Fratelli d’Italia insieme ai dissidenti, difendere l’indifendibile e cioè il comportamento contro il regolamento da parte del Presidente del Consiglio Comunale Carmine Palmiero.

Le dichiarazioni di Santulli sono offensive verso le Istituzioni perché le regole ci sono e vanno rispettate e il Presidente ha il dovere di far sì che questo avvenga. Anche per questo, più volte, come consiglieri comunali di maggioranza ci siamo espressi chiaramente: non ci sentiamo più rappresentati né tutelati dal suo ruolo di garante.

Invitiamo il Consigliere Santulli e il suo fido Presidente a leggere l’articolo 66 comma 4 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale. È molto chiaro. Ed è per questo che abbiamo segnalato al Prefetto una serie di gravi inadempienze.

Il Consigliere Santulli si risparmi dunque queste uscite, piuttosto chiarisca la sua posizione e spieghi pubblicamente alla città come si può essere allo stesso tempo Capogruppo di un partito di maggioranza e leader dell’opposizione. A noi – e non solo a noi – appare evidente ormai l’inaccettabile classico schema dei “due piedi in una scarpa”.

Così i consiglieri comunali di maggioranza, a cui fa eco il segretario cittadino del Partito Democratico, Francesco Gatto: “Continuo a registrare che il consigliere Santulli con i suoi ripetuti attacchi scomposti rivolti al sindaco e alla sua maggioranza prosegue nel suo incessante lavoro di destabilizzazione politico amministrativa. Parla di “democrazia e di rispetto delle regole” ma nei fatti continua a contravvenire a quanto previsto dalla Regolamentazione del Partito Democratico. Mi auguro che quanto prima venga fatta chiarezza e vengano presi provvedimenti seri da parte del Partito.”