Aversa, Consiglio comunale: Gruppi di maggioranza in difesa di Romano

Aversa– Pubblichiamo il comunicato dei gruppi di maggioranza dopo l’ultimo Consiglio compulse

”Dopo un lungo consiglio comunale non possiamo esimerci nello stigmatizzare l’ennesimo comportamento da non super partes del Presidente del Consiglio Carmine Palmiero.

Nella seduta di oggi è stato mortificato il consigliere Romano nelle sue prerogative.

Il consigliere 5stelle ai sensi dell’art 30 aveva posto una pregiudiziale su l’ultimo punto all’odg del civico consesso, chiedendo lo stralcio così come comunicato dal dirigente al ramo in data 8 aprile.

Il Presidente avrebbe dovuto mettere ai voti la pregiudiziale presentata invece ha aperto il dibattito consentendo più di un intervento, aprendo di fatto il dibattito cosa non prevista dal regolamento mortificando di fatto il ruolo del

consigliere proponente.Alla ripresa dei lavori dopo una sospensione di 30 minuti, abbiamo espresso il nostro rammarico per tale comportamento e come segno di protesta per il comportamento del Presidente ribadiamo non super partes, abbiamo lasciato l’aula, visto anche che non c’erano altri punti da discutere. Auspichiamo ancora una volte che Il Presidente prenda coscienza che non è più garante del Consiglio Comunale, noi al suo posto torneremmo in Consiglio Comunale rimettendo l’autorevole ruolo di garante alla scelta del civico consesso, ma in questo caso , purtroppo, non siamo tutti uguali”.