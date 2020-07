Aversa, Consiglio Comunale/Interrogazione di Roberto Romano sulle condizioni del cimitero

Aversa/Giovedì 30 luglio dalle ore 16.30 si è tenuto un consiglio comunale per discutere di mozioni ed interrogazioni in vista anche del prossimo consiglio sul bilancio di previsione, che si terrà entro la vigilia di ferragosto.

All’ordine del giorno anche una interrogazione del consigliere comunale del M5S Roberto Romano sulle condizioni ormai critiche del cimitero. A rispondere al consigliere Romano è stato l’assessore Benedetto Zoccola che ha ammesso che il cimitero cittadino versa in critiche condizioni igienico sanitario, ma che l’amministrazione comunale pone massima attenzione verso questo sito, che rappresenta storicamente il biglietto di visita della città.

La replica del consigliere del M5S è stata implacabile e decisa, focalizzando le criticità croniche del cimitero.

Ci si augura che si possano prendere decisioni valide per il bene di tutta la città anche in vista di un possibile ampliamento del sito. Il degrado è sotto gli occhi dei cittadini e non solo.