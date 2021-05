Aversa, Consiglio comunale/salta discussione sul Mof

Aversa– Apprendiamo con stupore la nota trasmessa dal Presidente del Consiglio comunale che non consente, attraverso cavilli, di attivare il dibattito in consiglio. Il Presidente del Consiglio, distrattamente o volutamente, ha omesso di visionare l’articolo 66 comma 4 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio in base al quale il Presidente, sentiti i Presidenti delle commissioni consiliari, stabilisce quali provvedimenti possono essere sottoposti all’esame del Consiglio, senza preventiva istruttoria da parte delle Commissioni consiliari, oppure più semplicemente non lo conosce nella sua interezza.

Ad oggi il rammarico più grande è che il tema dell’accesso al

pubblico al mercato ortofrutticolo avrebbe dovuto avere prevalenza su tutto e spingere il Presidente ad una attenta valutazione di tutti gli articoli del nostro Regolamento, mentre invece sceglie di rallentare l’azione della pubblica amministrazione. Prendiamo nuovamente atto che il Presidente del Consiglio si allinea all’unica attività che riesce alla minoranza, cioè provare a rallentare l’attività amministrativa, tutto ciò non fermerà sicuramente la nostra volontà di cambiare e migliorare la città. Avremmo auspicato che il tema dell’apertura al pubblico del mercato non venisse strumentalizzata per un’azione politica, ma anche questa è questione di stile”.

I consiglieri di maggioranza