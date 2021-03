Aversa, crollo di un’ala dell’ex Reale Ginnasio “D.Cirillo”

Aversa-“C’è stato un crollo, dalle prime informazioni in mio possesso non di grosse entità. I tecnici sono a lavoro per determinare l’intervento necessario per evitare ulteriori cedimenti. In passato l’amministrazione comunale era già intervenuta per una messa in sicurezza dell’immobile in questione». «È sempre più attuale l’esigenza del recupero del patrimonio immobiliare ed il suo riuso, già oggetto di discussione sul tavolo politico. L’auspicio è che nella nuova programmazione 2021/2027 riusciremo ad avere finanziamenti per la rigenerazione di immobili abbandonati come questo in questione». Ha dichiarato il sindaco Alfonso Golia

Nella giornata di giovedì è crollata un’ala dell’ex Reale Ginnasio «Domenico Cirillo» fino a non molto tempo fa succursale dell’attuale liceo Classico, da tempo chiusa anche perché oggetto di recupero da attuarsi attraverso i progetti Più Europa.