AVERSA, DOPO 15 ANNI AL VIA LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO TRAFFICO

Aversa-Oggi 21.10.2021, è stato firmato l’accordo con l’Università della Campania “L. Vanvitelli” per la redazione del nuovo piano generale del traffico urbano (PGTU). Il vecchio piano di cui è dotato la Città risale ormai al febbraio 2006, cioè più di 15 anni fa. La firma è avvenuta alla presenza del Sindaco dott. Alfonso Golia, dell’Assessore alla mobilità ing. Marco Villano, del dott. Stefano Guarino comandante della polizia municipale e del prof. Armando Cartenì per l’Università.

“E’ un primo passo per iniziare ad affrontare il problema del traffico in città,” – dichiara l’Assessore alla viabilità, ing. Marco Villano – “un argomento centrale di tante campagne elettorali, ma a cui non sono mai seguiti fatti concreti, lo dimostra il fatto che l’ultimo piano traffico risale a 15 anni fa. In questi sei mesi di lavoro abbiamo prodotto, nell’ambito della viabilità, due iniziative concrete: il recupero di vecchie risorse da destinare alla redazione del piano traffico, risorse che altrimenti sarebbero andate perdute e la proposta di una ZTL estesa, che diventa di indirizzo alla redazione del PGTU, che renda la Città di Aversa più vivibile, meno trafficata e più green.”

“Come Gruppo consiliare del Partito Democratico, con i consiglieri Alma, Girone e Fiorenzano” – dichiara il consigliere ing. Vincenzo Angelino – “abbiamo definito le priorità per l’agenda amministrativa insieme con gli Assessori Caterino e Villano e cominciamo a vedere i frutti del costante lavoro al servizio della Città.

Certo, non vogliamo fare annunci trionfalistici, ma rispetto al nulla cosmico delle precedenti amministrazioni, diventa importante anche il ripristino della normalità. Sono problemi complessi, sia nella stesura degli atti che nel completamento delle procedure, ma lavoriamo giorno dopo giorno per portare ai cittadini fatti concreti e non chiacchiere.

Inoltre entro dicembre, metteremo a gara 350k€ di lavori per la realizzazione di nuove piste ciclabili e stiamo lavorando per implementare un minimo di trasporto pubblico interno urbano con navette che collegheranno i punti di maggiore interesse con le aree di parcheggio della Città.”