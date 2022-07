Aversa due agenti della municipale, aggrediti

Aversa – Aggressione a due agenti della polizia Municipale di Aversa questo un breve resoconto di quanto accaduto: due agenti, Esposito Mario e Sagliano Nicola iscritti tra l’altro con il sindaco della UIL FILP nel chiedere conto, e nell’individuare un cittadino che stava sversando alcuni rifiuti lungo le strade, dopo averlo avvicinato sarebbero anche stati aggrediti prima verbalmente e poi anche a seguito del piccolo diverbio verbale con un coltello da cucina.

L’uomo sarebbe stato, successivamente tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale

La Uil Fpl dice basta violenza per strada ha diramato un breve comunicato per quanto accaduto che si riporta testualmente: “la Polizia Locale, al pari degli altri corpi, deve avere tutte le garanzie necessarie per una maggiore sicurezza, attraverso un immediato rafforzamento degli organici e l approvazione di una legge di riforma da troppo tempo ferma al palo”.