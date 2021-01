Aversa-Fratelli d’Italia, nascano i dipartimenti cittadini: F. Marrandino, C.Verde, V.Ferrara new entry

Aversa-“Dopo la nomina a commissario cittadino, con l’ausilio della senatrice Petrenga, del consigliere regionale Piscitelli ed il commissario provinciale Cerreto, abbiamo iniziato a lavorare affinché il nostro partito si radicasse sul territorio con nuovi innesti e nuove energie di donne e uomini di centrodestra che credono nel nostro progetto. Con tale proposito nascono i dipartimenti cittadini, affinché i nostri dirigenti, ai quali vanno i miei auguri per l’importante designazione ,ma soprattutto i miei ringraziamenti per averla accettata, facciano crescere la nostra famiglia occupandosi per le rispettive qualifiche dei settori cittadini indicati. Siamo tutti consapevoli che il nostro partito ed il nostro direttivo sarà il protagonista del prossimo futuro politico aversano” Queste le parole del consigliere e commissario cittadino di Fratelli d’Italia Alfonso Oliva

Si compone,così,il direttivo di fratelli d’Italia di Aversa:

• Avv. Francesca Marrandino politiche sociali

•Avv.Carmine D’aniello allo sport

• Dott.Esposito Michele tesoriere

• Dott.Gennaro Morra viabilità e vigili urbani

•Avv. Fausto Ibello contenzioso e rapporti col tribunale

• Dott. Carli Giuseppe sicurezza

• Prof.ssa Carla Verde associazionismo e volontariato

. Valerio Ferrara,lavori pubblici

• Giovanna Vitolo,periferie

• Luigi Vargas, rapporti con amministrazione penitenziaria

• Antonio Tulipano, responsabile del movimento giovanile gioventù nazionale,

Del direttivo, invece, fanno già parte quali fondatori

-il Dott. Enzo pagano

-Avv. Vincenzo Motti

-Dott Ferdinando De Simone

-Italo Romano

-Marco Ciardulli

-Avv Felice Belluomo

–Giuseppe Cannavale

Carla Verde, moglie di Gennaro Caserta(Presidente del Consiglio comunale di Teverola)

