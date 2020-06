Aversa, gestione parcheggi e parcheggiatori abusivi/A. Oliva: “immobilismo del sindaco”

Aversa– Pubblichiamo la dichiarazione del consigliere Alfonso Oliva, in merito alla questione relativa alla gestione dei parcheggi a pagamento e al conseguente proliferare dei parcheggiatori abusivi, che rappresentano, effettivamente, un problema di non poco conto per la città normanna

“L’immobilismo del sindaco, nel caso di specie nella duplice veste di assessore alla viabilità ed ai parcheggi, facilita il prolificare dei *parcheggiatori abusivi* anzi ne è *complice*!

Non ci si spiega perché mai da un anno, con decine di diffide, richieste di consiglio comunale da parte nostra e tante sedute della commissione trasparenza, ad oggi non ancora abbia dato impulso alla firma del contratto di una gara espletata ed assegnata.

Non c’è una ragione!

Non si comprende, ce lo spieghi. Perché il suo comportamento nuoce gravemente alla salute degli aversani: mancato introito dell’aggio nelle casse comunali e *favoreggiamento degli abusivi che estorcono soldi agli automobilisti aversani *

Il consigliere comunale

_ Avv Alfonso Oliva_”