Aversa- Giacomo Tomasello sarà l’allenatore della Normanna Aversa Academy

Aversa– Una vita trascorsa sui campi di pallavolo, prima da giocatore e poi da allenatore. È stato in Campania da giovanissimo, ad appena 19 anni, per l’esordio in A1 con la Com Cavi Napoli e poi da quel momento solo 4 anni in Serie B prima di ben 14 stagioni in Serie A.

Appese le scarpe al chiodo, ha iniziato la carriera da allenatore e ora ,per il campionato di Serie A3 (sarà ufficiale ai primi di luglio), sarà l’allenatore della Normanna Aversa Academy. Stiamo parlando del 44enne catanese, ex centrale, Giacomo Tomasello.



È lui il primo grande colpo della dirigenza aversana che porta nella città normanna uno dei tecnici più esperti dell’intero panorama pallavolistico nazionale. Tomasello è stato protagonista di due promozioni con Vibo Valentia (in A2 nel 2001 e in A1 nel 2004), ma ha conquistato la massima serie anche con Corigliano e Latina. All’attivo ha due successi in Coppa Italia A2. È stato anche nell’orbita Nazionale, considerato che fino all’anno scorso è stato vice nella maschile B ed ora ,dopo l’esperienza col Cinquefrondi, ha deciso di sposare il progetto Normanna Aversa Academy.

Il suo primo ‘appuntamento’ nella città di Aversa è stato alla palestra ‘Centro Ginnico Pi.Elle’ di Arturo Lazzaris dove la squadra si allenerà per la preparazione atletica.