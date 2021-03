Aversa, Giffoni film festival: il liceo classico e musicale in finale

Aversa, Liceo classico e musicale “D. Cirillo” (DS Luigi Izzo)

I dipinti si animano, vivono, intrecciano tra loro fantastiche relazioni e così la pittura diventa teatro fiabesco. Il cortometraggio, che nasce da un’idea del prof. Arcangelo Pellegrino in collaborazione con il regista Antonio Avossa, è in finale al festival di Giffoni (school experience), rassegna che rientra nel piano nazionale di educazione visiva per le scuole promosso dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero per i Beni e le attività Culturali e per il Turismo.

FOTO

IL VIDEO