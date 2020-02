Aversa, Golia consegna targa al presidente del Tribunale di Napoli Nord Elisabetta Garzo

Il sindaco di Aversa Alfonso Golia, questa mattina, ha portato i saluti della città alla dottoressa Elisabetta Garzo, che sta per lasciare la guida del Tribunale di Napoli Nord per passare alla presidenza del tribunale di Napoli. “Abbiamo ringraziato la presidente Garzo per il lavoro fatto in questi anni per far crescere il tribunale della nostra città e le abbiamo fatto il nostro in bocca al lupo per il nuovo prestigioso incarico“, spiega Golia.

Il primo cittadino insieme al comandante della Polizia Municipale ha consegnato una targa su cui si legge: “Alla Dottoressa Elisabetta Garzo Con l’orgoglio e la gratitudine dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza aversana, per l’elevatissima professionalità, lo zelo encomiabile e la forte passione profusi nell’adempimento del proprio incarico di presidente del tribunale di Napoli Nord, e con le più sincere congratulazioni per la nuova prestigiosissima missione che l’attende, lasciando nella nostra città un vuoto di umanità, competenze e saperi, ma nei nostri cuori un ricordo indelebile di profonda stima e sincero affetto“.