AVERSA – Golia: “Oggi è un triste giorno per tutta la nostra città. Un concittadino di 61 anni è deceduto con il COVID-19”

AVERSA – Come di consueto diamo notizia del resoconto quotidiano che il Sindaco di Aversa, Alfonso GOLIA, pubblica in favore della cittadinanza aversana. Il Sindaco Golia ha annunciato, purtroppo, il decesso di una cittadino: “Cari concittadini, buonasera a tutti. Come sapete oggi è un triste giorno per tutta la nostra città. Un concittadino di 61 anni è deceduto con il COVID-19. Lascia una famiglia a cui rinnovo le più sentite condoglianze. A loro va il nostro abbraccio e tutta la vicinanza da parte della Città di Aversa in questo momento di grande dolore. Credetemi è davvero difficile per me darvi queste notizie.

Sono momenti che segnano una comunità intera e che dovrebbero innescare una profonda riflessione in ognuno di noi. A quaranta giorni dall’inizio delle misure di emergenza la maggior parte degli aversani è provato dai mille sacrifici conseguenti al dover stare chiusi in casa. Ma lo fanno, perché vogliono superare questa fase drammatica. E sanno che più si rispettano le regole, prima se ne esce. Non mollano. Tengono duro.

E poi ci sono quelli che a questo punto non hanno capito niente. E ci vuole poco a capire che in gran parte fossero in strada oggi. Il volume di circolazione sia pedonale che veicolare è cresciuto. E questo non è ammissibile. E affinché sia chiaro, visto che in tanti commenti continuerete a chiederlo, giustamente, nessun controllo potrà mai esserci, fisso, in ogni strada e incrocio. I nostri agenti di Polizia Locale sono tutti in strada e con grande spirito di comunità – lo ricordo – hanno anche esteso il loro orario lavorativo. I controlli ci sono eccome, ma il cambiamento in questo difficile momento sta ad ognuno di noi.

Anche perché vi invito a riflettere sul fatto che ora è richiesto senso di responsabilità, stando a casa e uscendo solo quando urgente o necessario, un domani…In questa fatidica Fase 2, ce ne sarà richiesto ancora di più! E se ci si comporta in questo modo ora, come oggi, cosa ne sarà di noi un domani? Dopo 15 giorni richiudiamo di nuovo? Ecco perché rinnovo a tutti l’invito a collaborare. Se tra i vostri familiari, conoscenti, vicini, c’è qualcuno che ha abitudini sbagliate, fatelo notare.Non possiamo permetterci errori.

Non possiamo permetterci di tornare indietro.Ho avuto un incontro con le Forze dell’Ordine alle quali ho chiesto un ulteriore sforzo. Non si esclude l’utilizzo di unità motorizzate e di agenti a piedi, anche in borghese. Lunedì scriverò nuovamente al Prefetto e al Presidente De Luca per richiedere l’invio dell’Esercito. Ma tutte queste misure sono inutili se non c’è collaborazione. Se non c’è responsabilità. Se non c’è il buonsenso. Ve lo chiedo per favore, rispettiamo le regole.

E ora una serie di aggiornamenti.

Per quanto riguarda i buoni, oggi abbiamo inviato un sms a tutte le persone che dovranno venire in comune lunedì per il soccorso istruttorio della propria domanda che risultava incompleta. Per gli appuntamenti di martedì, mercoledì, giovedì e di venerdì gli sms saranno inviati a partire da lunedì con orario e numero di sportello. Abbiamo proceduto ad inviare una comunicazione anche a tutti i richiedenti le cui domande sono rientrate nella prima graduatoria.

La Regione Campania ha istituito agevolazioni e bonus, tra cui quello per famiglie che hanno figli al di sotto dei 15 anni. Se ne avete bisogno, scorrendo la mia bacheca Facebook, troverete un post con tutti i link a riguardo.

Oggi si è proceduto a sanificare gli ambienti comunali e quelli aperti al pubblico. Vi ricordo che lunedì 20 ci sarà una nuova sanificazione del territorio comunale da parte della Asl. In caso di maltempo verrà posticipato al giovedì successivo.

Avevamo previsto per domani un altro allegro pomeriggio al ritmo di Baby Shark, ma per rispetto del nostro concittadino deceduto abbiamo doverosamente deciso di posticiparlo.

Ringrazio di vero cuore da parte di tutta la città la Pro Loco Aversa, lo Scatolificio Baldi e Andreozzi tutto per l’elettronica, per aver aderito alla campagna “Aversa si aiuta”.

Vi comunico inoltre che a partire da lunedì, le mie consuete dirette di aggiornamento con voi ci saranno il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, alle 20. Nei giorni in cui non ci sarà la diretta pubblicheremo un bollettino ufficiale del Comune con i dati. Il motivo è presto detto: in linea con quanto comunicato ieri dal coordinatore della protezione civile nazionale Borrelli concordo nell’alleggerire una situazione mediatica satura di COVID-19.

La liturgia dei numeri è diventata pesante e fonte di angoscia. Soprattutto se pensiamo che dietro quei numeri ci sono persone, famiglie che piangono i propri cari. Quindi in pratica il nostro appuntamento da tutti i giorni passa a giorni alternati. Fermo restando le urgenze, che ci auguriamo non ci siano, e in quel caso ne avrete immediata comunicazione da parte mia.

Infine vi informo che alla diretta di domani sera, parteciperà la Dott.ssa Teresa Gordon, psicoterapeuta che sta partecipando gratuitamente nel team di professionisti che abbiamo messo a disposizione con il servizio gratuito di supporto psicologico. Parleremo nel concreto delle nostre preoccupazioni, più che legittime, e di come superarle.

Cari concittadini, come avrete compreso dal tono di questa mia diretta la situazione è sotto controllo, ma è delicata. Come vogliamo affrontare questo momento sta a noi e al nostro senso di responsabilità. Mi auguro con tutto il cuore che domani le strade siano deserte e così nei giorni a venire. Altrimenti non ne usciremo mai. È bene dircelo con estrema franchezza.

Quello che però vi invito a ricordare è che noi ce la faremo. E se anche quando metteremo la testa fuori casa ci saranno macerie e devastazioni economiche da affrontare, noi ne usciremo. L’umanità ha affrontato epidemie e guerre. Dopo il secondo conflitto mondiale sembrava tutto irrimediabilmente compromesso, recessione…Eppure ne siamo venuti fuori, insieme, e il resto della storia è noto a tutti.

Non perdiamo la fiducia, vi abbraccio tutti e vi auguro buona serata. Io come sempre sarò qui ad aggiornarvi”.