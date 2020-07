Aversa/gruppi consiliari: solidarietà ai consiglieri comunali di maggioranza

‘Solidarietà incondizionata ai consiglieri comunali di maggioranza e al sindaco Alfonso Golia per l’attacco vigliacco, formulato attraverso un manifesto anonimo fatto affiggere in città”. Lo dichiarano in una nota i referenti politici cittadini di Partito democratico, Italia Viva e La Politica che Serve. “Una amministrazione che sta andando alla radice dei problemi che attanagliano la città, messi per anni sotto il tappeto e che ha il coraggio di fare scelte radicali anche se impopolari. Dopo questo attacco andiamo avanti con maggiore convinzione. “