Festival dell’Erranza: al via la XIV edizione il 29 e 30 maggio

Venerdì 29 e sabato 30 maggio, lo storico Complesso Monumentale di San Tommaso d’Aquino di Piedimonte Matese ospiterà la quattordicesima edizione del Festival dell’Erranza. La prestigiosa rassegna culturale decennale torna a riunire storici, scrittori, filosofi e artisti attorno a un nucleo tematico di forte attualità: “L’inappartenenza e L’Ascolto”.

“In una società omologata e distratta – spiega il direttore artistico Roberto Perrotti – l’inappartenenza e l’ascolto possono divenire un atto di resistenza culturale. Se l’inappartenenza sarà la sospensione creativa, l’Ascolto determinerà l’apertura verso l’Altro”.

Una delle principali novità di quest’anno è l’importante sinergia stretta con il territorio e il mondo della scuola: la collaborazione con l’Istituto “V. De Franchis” e con il Liceo Statale “Galileo Galilei” di Piedimonte Matese punta, infatti, a stimolare la ricerca e il coinvolgimento attivo degli studenti sui temi del festival.

Venerdì 29 maggio prenderà il via la prima giornata di incontri con la scrittrice Francesca Scotti e il suo “La stagione delle case vuote”. A seguire, la romanziera Erica Cassano presenterà “Duramadre”, mentre il filosofo Antonio Bevacqua e l’editor Erminia Madeo guideranno il pubblico in una profonda riflessione a partire dall’opera “Trasmondanza”.

Sabato 30 maggio, secondo giorno, si aprirà con il saggista e romanziere Giuseppe Lupo, che parlerà di “Medioccidente”, seguito dall’atteso intervento dello scrittore Antonio Moresco incentrato su “Il finimondo”. Gli appuntamenti letterari si chiuderanno con il focus sulla “Resistenza culturale” a cura dell’avvocato e regista Domenico Ciruzzi insieme all’attrice Antonella Stefanucci.

Interverranno il giornalista Guglielmo Ferrazzano, l’amministratore Francesco Biondi, l’imprenditrice Annalisa Gambuti.

La rassegna proseguirà alle ore 21:00 con un evento speciale: un’esplorazione musicale e d’ascolto dal vivo che vedrà protagonisti Sabrina Carnevale, Francesco Cairo e la Batida live band.

Durante l’intera durata del festival, il suggestivo chiostro domenicano ospiterà un corner della Libreria Feltrinelli di Caserta per l’acquisto dei volumi e lo spazio di degustazione vitivinicola curato da La Guardiense.