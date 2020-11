Aversa/ I consiglieri di minoranza chiedono di svolgere il Consiglio Comunale in presenza

Aversa-I consiglieri comunali di minoranza Roberto Romano, Gianluca Golia, Innocenti Giovanni, Oliva Alfonso, Francesco di Palma, Francesco Sagliocco, Luigi dello Vicario e Olga Diana questa mattina hanno protocollato la seguente richiesta al Presidente del Consiglio Comunale dott. Carmine Palmiero :

CONSIDERATO che

quotidianamente si tengono commissioni consiliari in “presenza”, (es. Commissione Cultura tenuta il 26/11/2020, Commissione Affari Generali tenutasi il 24/11/2020), e riunioni tra i consiglieri comunali di maggioranza e i dirigenti della SOGERT, oltre a varie riunioni di maggioranza tenutesi nell’aula consiliare,

TENUTA

altresi’ in considerazione la nota del Prefetto in data 2/11/2020, dove si richiama, qualora fosse necessaria la seduta in “presenza”, la necessità di rispettare gli obblighi di distanziamento interpersonale e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale personali fra i partecipanti,

CHIEDONO

-Considerate le ampie capacità di distanziamento, da poter porre in essere, dell’Aula Consiliare,

-Considerata l’importanza degli argomenti da trattare,

di SVOLGERE

in presenza la seduta di Consiglio Comunale convocata in prima convocazione per il giorno 28/11/2020 alle ore 10,00 ed in seconda convocazione per il giorno 30/11/2020alle ore 10,00.