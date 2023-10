Aversa, il commissario ha approvato il bilancio di previsione, Golia: “Questa è la prova di quanto fosse in malafede certa politica, il bilancio era solo un pretesto“

Il sindaco uscente di Aversa Alfonso Golia qualche minuto fa ha aggiornato i propri sostenitori attraverso un post sui social in cui annuncia che il bilancio di previsione è stato approvato così come era stato impostato e proposto all’aula consiliare dall’assessore Francesca Sagliocco.

Il sindaco ha poi commentato:

”Il commissario ad acta nominato dal Prefetto ha approvato il bilancio di previsione così come era stato impostato e proposto all’aula consiliare dall’Assessore Francesca Sagliocco. E meno male che ci accusavano di bilanci falsi e di nascondere chissà che cosa! Questa è la prova di quanto fosse in malafede certa politica, il bilancio era solo un loro pretesto. Il vero obiettivo era non fare arrivare la nostra amministrazione in carica alle elezioni e, come hanno dimostrato, perseguire interessi individuali a scapito della città. Noi siamo orgogliosi del lavoro fatto e siamo fieri di servire la comunità!”