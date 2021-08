Aversa/Il M5S “conquista” il sindaco Golia

Aversa-Riunione affollata degli attivisti del M5S Aversa, tenutasi presso il complesso RENDEZ VOUS di via Raffaello, in vista dell’approvazione del bilancio di previsione 2021. Il primo cittadino Alfonso GOLIA, dopo aver portato il saluto dell’Amministrazione Comunale, ha risposto ad una serie di quesiti posti dai partecipanti alla riunione.

L’incontro nato per iniziativa del Consigliere comunale Roberto Romano ha messo in risalto, attraverso le domande formulate, una serie di problematiche che questa amministrazione, con l’approvazione del bilancio, si prefigge di affrontare.

Gli interventi degli attivisti Luigi Affinito, Vittorio Ricciardi, Roberto Roma hanno messo in risalto le criticità della malamovida, della sicurezza stradale, della viabilità e del traffico, ma soprattutto l’ambiente, il verde pubblico e i parchi sono stati oggetto di discussione.

Interessante intervento della dott.ssa Riccio che ha chiesto maggiore interessamento del patrimonio artistico storico e culturale della città.

La riunione è terminata con una dichiarazione molto apprezzata del sindaco: “vediamoci più spesso, il confronto con voi mi ha arricchito molto”.

Un contributo importante è venuto dal Consigliere Regionale, On. Salvatore Aversano che ha focalizzato l’importanza dei fondi del Recovery Found che verranno indirizzati attraverso progetti e ha garantito, un suo diretto impegno, affinché tali misure potranno essere di sollievo per la città di Aversa e di tutto l’agro aversano. Infine un ringraziamento particolare è stato indirizzato all’On. Giuseppe Buompane, membro della Commissione Parlamentare al Bilancio per l’interessamento di un finanziamento attraverso il Sostegno bis che ha portato ad Aversa la somma di euro 1.193.000, per alleviare le casse comunali.

FOTO