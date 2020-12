Aversa. Il progetto del Liceo Jommelli “Scuola per tutti”.

Dalle tante difficoltà provocate dal Coronavirus nell’ambito scolastico sono nate in Italia alcune iniziative utili per favorire la didattica. Il Liceo statale “Niccolò Jommelli” di Aversa si è messo in gioco a riguardo formulando il progetto “Scuola per tutti”, finanziato dal ministero dell’Istruzione, che consentirà a tutti gli alunni dell’Istituto di ricevere libri, dizionari e tablet per supportare l’attività didattica.

Un finanziamento che si aggira intorno ai 100.000 euro ed è stato reso possibile grazie al lavoro di progettazione di tutto lo staff della dirigente scolastica Rosa Celardo, in particolare Ettore Passarelli. Se ne iniziano a vedere già i frutti, poiché dalla scorsa settimana i circa novanta studenti che ne hanno fatto richiesta hanno ricevuto diversi manuali scolastici, mentre nei prossimi giorni arriveranno 150 tablet. Si allarga anche la biblioteca scolastica, con nuovi volumi, tra i quali spiccano molte opere monografiche e classici della filosofia.