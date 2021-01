Aversa, Il resoconto della diretta di Roberto Romano

Aversa-Si è svolto alle ore 20.30 il primo di una serie di incontri online che avranno come tema “ la verità ….di Roberto Romano (M5S)

Alla domanda rivolta a Romano circa il possibile rischio di espulsione dal movimento 5 stelle a causa del suo voto favorevole al sindaco Alfonso Golia, il consigliere pentastellato ha risposto:

“Sono consapevole del fatto che potrebbe essere emanato nei miei confronti un provvedimento disciplinare ma – ha affermato anche – sono fiducioso e soprattutto confido nel fatto che sarà comunque preso in considerazione l’impegno da me profuso all’interno del movimento e il dato non trascurabile di quanto io abbia speso tutto me stesso per la sua crescita”.

Alla domanda sulla partecipazione di Maria Grazia Mazzoni al movimento, Romano ha parlato “di una scelta ponderata [della Mazzoni] di restare un po’ da parte”

È stato interrogato anche sulla questione del mercato ortofrutticolo e relativamente a questo argomento ha affermato sarebbe stata necessaria la nomina da parte della Regione Campania di un commissario ad acta per risolvere brevemente la questione.

Ha espresso anche tutto il suo rammarico per la situazione che stanno vivendo da tanto tempo gli operatori e ha manifestato l’auspicio per una prossima risoluzione del problema del MOF.

In merito alla posizione attuale degli LSU e della loro stabilizzazione ha fatto presente che è stato bandito un “concorso interno con il quale sarà possibile l’assunzione con contratti part time”

Per quanto riguarda gli obiettivi da perseguire, per ora si penserà alla riqualificazione di piazza Marconi, al restyling dei cosiddetti “bassetti” e all’istituzione di un canile pubblico.